ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Безопасность маршрута через Сюникскую область будут обеспечивать армянские силы, а не третья страна. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед прессой после переговоров в Ереване с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Армянский премьер подчеркнул, что одна из ключевых договоренностей с Азербайджаном касается возобновления коммуникационных путей в регионе.

"Коммуникационные маршруты, проходящие через Армению, будут находиться под исключительной юрисдикцией Армении, безопасность будет обеспечена армянской стороной, а не какой-то третьей страной", - сказал армянский премьер.

Подписанные соглашения в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в частности на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, но Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".