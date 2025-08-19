Премьер-министр Армении подчеркнул, что объемы товарооборота между странами увеличиваются изо дня в день

ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Иран и Армения договорились открыть второй мост через реку Аракс на общей границе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед прессой после переговоров в Ереване с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Принимая во внимание увеличивающиеся изо дня в день объемы товарооборота между нашими странами, нами была достигнута договоренность об открытии второго моста на армяно-иранской границе", - сказал Пашинян.

Глава армянского правительства, касаясь объемов товарооборота между двумя странами, отметил, что он достиг рубежа в $1 млрд, и Ереван и Тегеран последовательно работают над тем, чтобы идти к следующей цели - в $3 млрд. Взаимодействие Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) является одной из важных предпосылок достижения этой цели, добавил он.

"С этой точки зрения вступившее в силу соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС открывает новые возможности для предпринимателей двух стран", - выразил уверенность армянский премьер.