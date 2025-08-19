Президент республики отметил, что мир на Кавказе имеет стратегическое значение

ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Мир на Кавказе имеет стратегическое значение, Иран поддерживает мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Об этом в Ереване на брифинге с премьер-министром Николом Пашиняном заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы хотим мира и спокойствия для наших соседей, особенно для соседней Армении. Мы считаем, что интеграция и дружба - лучшие факторы мира. Мы всегда защищали территориальную целостность Республики Армения и выступаем против применения силы в регионе. Мы считаем, что лидерство в регионе должно быть кавказским, а передача проблем внерегиональным государствам еще больше осложняет ситуацию в регионе. Для Ирана мир на Кавказе имеет стратегическое значение, и мы поддерживаем мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Иран придает значение неизменности границ государств региона, их изменение может стать причиной геополитического соперничества", - отметил он.