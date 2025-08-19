По словам Тьерри Боде, ведомство "разоблачило многомиллиардные злоупотребления" в Агентстве США по международному развитию и способствовало его закрытию

ГААГА, 19 августа. /ТАСС/. Лидер нидерландской правой партии "Форум за демократию" Тьерри Боде призвал создать в королевстве структуру, аналогичную американскому ведомству по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), которое ранее курировал бизнесмен Илон Маск.

Политик написал в X, что во время поездки в Вашингтон встретился с бывшим чиновником Госдепартамента США Питером Марокко, сотрудничавшим с DOGE и лично с Маском. По словам Боде, ведомство "разоблачило многомиллиардные злоупотребления" в Агентстве США по международному развитию (USAID) и способствовало его закрытию. "Мы должны сделать то же самое в Нидерландах после выборов 29 октября", - подчеркнул лидер партии.

Сразу после прошедшей 20 января инаугурации президента США Дональда Трампа ведомство по повышению эффективности работы правительства США приступило к масштабной проверке трат из бюджета. Изначально Маск заявлял о том, что рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн. В более поздних заявлениях он говорил о планах уменьшить бюджетные траты на $1 трлн или на $150 млрд. В конце мая Маск перестал курировать DOGE.

3 февраля администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.