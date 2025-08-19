Глава пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста ответила на вопрос, не являются ли планы ЕК ввести против РФ 19-й пакет санкций в начале сентября "контрпродуктивным"

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Евросоюз намерен продолжать вводить санкции против России, независимо от дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине, заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

"Евросоюз будет продолжать вводить санкции против России, пока она просто не прекратит боевые действия против Украины", - заявила Подеста в ответ на вопрос, не являются ли планы Еврокомиссии ввести против России 19-й пакет санкций в начале сентября "контрпродуктивным" в условиях дипломатических переговоров.