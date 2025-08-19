Полякам принципиально важно то, чтобы проблема разрешений на поисковые и эксгумационные работы получила системное решение, заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Украины не поменяли свою позицию в отношении перезахоронения и поминовения жертв Волынской резни, единичные случаи выдачи разрешений на поисковые работы не доказывают обратное. Об этом заявил в эфире радиостанции Polskie Radio пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Леськевич.

"Пока что мы не видим никаких серьезных сигналов, которые указывали бы на изменение позиции Украины, имеются лишь заявления, за которыми не следуют никакие конкретные разрешения на поисковые и эксгумационные работы", - отметил Леськевич. "Мы пока видим лишь единичный случай [выдачи разрешения на эксгумацию]. Полякам принципиально важно то, чтобы проблема разрешений на поисковые и эксгумационные работы получила системное решение - там на Украине лежит 100 тыс. жертв геноцида, осуществленного украинскими националистами", - пояснил он. "На официальном уровне мы не видим никаких решений украинских властей, зато все еще ждут решение властей Украины десятки польских заявок [на эксгумации]", - подчеркнул Леськевич.

Представитель Навроцкого обратил внимание на то, что вопрос эксгумации жертв Волынской резни стал ключевым в исторической политике между двумя странами. Леськевич отметил, что лишь выдача новых разрешений на поисковые работы станет свидетельством того, что в Киеве с уважением относятся к Варшаве.

Власти в Киеве в ноябре 2024 года приняли решение разблокировать процесс перезахоронения погибших в ходе Волынской резни поляков, приостановленный в 2017 году. Первыми после этого были возобновлены эксгумационные работы в Тернопольской области.

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.