Защита назвала незаконным продление срока задержания на два месяца

ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Адвокаты российского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна подали апелляцию на решение Антикоррупционного суда Армении продлить его арест на два месяца. Об этом говорится в заявлении его защиты.

"18 августа 2025 года адвокатская команда подала в Апелляционный антикоррупционный суд жалобу на решение о продлении явно незаконного срока содержания под стражей Самвела Карапетяна", - отмечается в заявлении.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца, а уже 14 августа продлил срок ареста еще на два месяца. После ареста в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд принадлежащих ему пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях Армении.