Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис указал, что неоднократно подчеркивал эту готовность в последние месяцы в контактах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

ЖЕНЕВА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Швейцарии готовы в кратчайшие сроки организовать проведение встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Швейцария готова сделать это даже в кратчайшие сроки", - сказал он в ответ на вопрос журналистов касательно возможности поведения соответствующей встречи в Женеве. Министр указал, что неоднократно подчеркивал эту готовность в последние месяцы в контактах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он добавил, что швейцарская сторона "никогда не прекращала усилий по поиску мирного решения" конфликта на Украине.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Женеву в качестве возможного места двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. В Белый дом вместе с Зеленским прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое большое число лидеров европейских стран впервые в своей истории.

Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Затем прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Трамп также позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, их разговор продлился около 40 минут.