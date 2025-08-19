Глава канадского МИД Аниту Ананд также добавила, что по итогам прошедших переговоров на Аляске и в Вашингтоне есть реальная возможность прекратить конфликт на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Канады намерено поддерживать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу МИД североамериканской страны Аниту Ананд, которая находится сейчас в Хельсинки.

Глава МИД также добавила, что по итогам прошедших переговоров на Аляске и в Вашингтоне есть реальная возможность прекратить конфликт на Украине.

18 августа президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.