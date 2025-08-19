Депутат Национального совета альпийской республики Сюзанне Фюрст указала, что в результате подобной политики главы государств и правительств стран ЕС превратились в политических аутсайдеров, способных лишь получать приказы извне

ВЕНА, 19 августа. /ТАСС/. Австрия должна вернуться к своей традиционной роли посредника в вопросах мирного урегулирования, прекратив поддаваться "санкционному безумию" ЕС и следовать "риторике войны", раздающейся из Брюсселя. Такое мнение выразила депутат Национального совета (парламента) альпийской республики от крупнейшей оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Сюзанне Фюрст.

"Ключевым условием нашего [Австрии] возвращения к роли доверенного посредника (в мирном урегулировании - прим. ТАСС) является безотлагательное прекращение саморазрушительного санкционного безумия, которое прежде всего вредит нашему благосостоянию. Также и ЕС должен наконец понять, что его "риторика войны" и "ястребиная" позиция ни к чему не приводят", - приводит пресс-служба АПС ее слова.

Фюрст указала на то, что в результате подобной политики "главы государств и правительств стран ЕС, прежде всего [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, <...> превратились в политических аутсайдеров, способных лишь получать приказы извне".

В данном контексте она также отметила, что прошедший на Аляске российско-американский саммит должен стать сигналом для австрийских властей о необходимости безотлагательного перехода к активной и суверенной политике нейтралитета. Альпийской республике следует вернуться к роли посредника в мирном урегулировании, который серьезно относится к задаче наведения мостов между конфликтующими сторонами и проводит политику в интересах собственных жителей, заключила она.