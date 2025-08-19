США находятся слишком далеко от места боевых действий, отметил американский президент

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что все решения по урегулированию конфликта на Украине должны принимать его российский коллега Владимир Путин и Владимир Зеленский, так как США находятся слишком далеко от места боевых действий.

"Я бы не сказал, что они [Россия и Украина] когда-нибудь станут лучшими друзьями, но они делают все правильно, и мы просто будем наблюдать", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Я как бы договорился с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно они должны принимать решения. Мы находимся в 7 тыс. миль (11,2 тыс. км) от них, справедливо говоря. Мы потратили при предыдущей администрации $350 млрд. Европа тоже потратила много, $100 млрд. Но все должно быть наоборот", - добавил он.