Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным, но нужны результаты

По словам президента США, он ранее думал, что урегулирование украинского кризиса будет наиболее простым среди всех конфликтов

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, ему нужны конкретные результаты по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Я позвонил президенту Путину, у нас хорошие отношения, но это имеет значение, только если мы чего-то достигаем. В противном случае меня не волнуют наши отношения", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он ранее думал о том, что урегулирование украинского кризиса будет наиболее простым среди всех конфликтов, однако оказалось, что поиск решения по прекращению конфликта оказался сложнее всего.

18 августа президент США Дональд Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.