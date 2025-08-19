По данным телеканала, примерно 800 студентов, визы которых были отозваны по причине совершения нападений, были арестованы или получили обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Госдепартамент аннулировал с начала 2025 года более 6 тыс. виз иностранных студентов по причине нарушений сроков пребывания и несоблюдения закона. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

"Каждый случай аннулирования студенческой визы при администрации [президента США Дональда] Трампа произошел из-за нарушения лицом закона или поддержки терроризма во время пребывания в США. Около 4 тыс. виз было отозвано только по причине противоправных действий со стороны пребывающих, таких как нападения и вождение в нетрезвом виде", - приводит телеканал слова представителя ведомства.

Примерно 800 студентов, визы которых были отозваны по причине совершения нападений, были арестованы или получили обвинения. Около 200-300 человек привлечены к ответственности из-за поддержки терроризма, в том числе финансирования палестинского движения ХАМАС.

Представитель Госдепа отметил, что в общем в 2025 году было аннулировано более 40 тыс. виз по сравнению с 16 тыс., отозванными при администрации экс-президента США Джо Байдена.

В конце января Трамп заявил, что США будут высылать иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, которые участвовали в акциях протеста в поддержку Палестины. В 2024 году по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами. Ее причиной был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США - прекратить финансовую поддержку Израиля.