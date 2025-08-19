При этом Доха продолжает выполнять функцию посредника между Россией и Украиной в вопросе возвращения детей, вывезенных из зоны боевых действий, их родственникам, отметил советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

ДОХА, 19 августа. /ТАСС/. Власти Катара не получали запросы на организацию в Дохе трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"У нас сейчас нет особой роли в этом вопросе. Но Катар всегда поддерживает все усилия, которые могут привести к прекращению войны", - сказал он в ответ на вопрос о том, обращались ли к Катару представители США, Украины или России с предложением о проведении в Дохе трехсторонней встречи на высшем уровне.

В то же время аль-Ансари отметил, что Катар продолжает выполнять функцию посредника между Россией и Украиной в вопросе возвращения детей, вывезенных из зоны боевых действий, их родственникам. По его словам, государственный министр по международному сотрудничеству в МИД эмирата Марьям аль-Миснад на постоянной основе взаимодействует с Москвой и Киевом по теме воссоединения детей с семьями.

В понедельник Трамп по завершении переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Белом Доме заявил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского, за которой, как предполагается, последуют трехсторонние переговоры РФ, США и Украины на высшем уровне. Как сообщил 19 августа британский телеканал Sky News со ссылкой на источник, встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Риме. Согласно их утверждениям, Вашингтон и Киев выступают за проведение переговоров в итальянской столице, при этом Москва предпочитает Женеву. По словам главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, Берн готов организовать встречу в кратчайшие сроки.