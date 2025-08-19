СМИ обнародовали адрес Кристи Ноэм, а также детали расположения, включая то, куда выходят окна

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила свой временный переезд на военную базу в Вашингтоне, осуществленный из соображений безопасности. Причиной стали публикации в СМИ, в которых раскрывались подробности о месте ее проживания.

"Я все еще оплачиваю аренду своей квартиры <…>, однако мне пришлось ее покинуть, поскольку СМИ обнародовали мой адрес, детали расположения, включая то, куда выходят окна. Угрозы были настолько серьезными, что я была вынуждена временно переехать в другое место", - заявила Ноэм в эфире телеканала Fox News. Министр также отметила, что и американская газета The Washington Post опубликовала материал с деталями ее проживания, и назвала действия журналистов "халатными, бездумными и бессердечными".

Как ранее сообщала The Washington Post со ссылкой на источники, Ноэм переселилась из своей квартиры на юго-востоке Вашингтона в резиденцию командующего Береговой охраной США, расположенную на объединенной военной базе Анакостия-Боллинг. Уточнялось, что пребывание министра на объекте является временным и обеспечивается за счет государства, что вызвало обеспокоенность внутри службы. Некоторые сотрудники выражали опасения, что использование жилья для Ноэм может создать "цепную реакцию" и оставить без служебного размещения других высокопоставленных военных.

30 апреля британская газета Daily Mail опубликовала фотографии дома Кристи Ноэм в районе Нэйви-Ярд на юго-востоке американской столицы. Издание раскрыло не только расположение здания, но и подробности планировки квартиры, а также сведения о стоимости аренды.