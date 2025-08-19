В Польше заявили, что гарантии безопасности для Украины на этапе заявлений

Варшава не собирается направлять военных на Украину, несмотря на обсуждаемую готовность некоторых союзников Киева сделать это

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Разработка гарантий безопасности для Украины пока находится на стадии туманных заявлений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка после заседания кабмина.

"Что касается вопросов гарантий безопасности, то мы находимся на стадии туманных заявлений. Мы понимаем, что для обеспечения прочного мира на Украине Киев нуждается в этих гарантиях. Детали поддержки, например финансовой, Украины - это вопрос, который еще предстоит решить", - рассказал Шлапка, комментируя итоги встреч "коалиции желающих" и лидеров стран ЕС. Трансляция его пресс-конференции велась в социальных сетях польского кабмина.

Кроме того, Шлапка подчеркнул, что Варшава не собирается направлять военных на Украину, несмотря на обсуждаемую готовность некоторых союзников Киева сделать это.

В свою очередь, польский премьер Дональд Туск, присутствовавший на обеих встречах, написал в X, что лидеры европейских стран провели "реалистичную оценку усилий президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны".

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.