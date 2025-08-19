Юрай Бланар подчеркнул, что мира нужно достичь как можно скорее

БРАТИСЛАВА, 19 августа. /ТАСС/. Прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине приближают все стороны к прочному миру. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

"Прямые переговоры и диалог продвигают все стороны ближе к установлению прочного мира, которого необходимо достичь как можно скорее", - подчеркнул министр.

Глава МИД Словакии отметил, что позитивно оценивает продолжение переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые прошли в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза.