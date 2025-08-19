Премьер-министр Словакии подчеркнул, что "настроен скептически и по поводу принятия дальнейших санкций против РФ"

БРАТИСЛАВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сожалеет, что Евросоюзу путь к миру на Украине продемонстрировал президент США Дональд Трамп. Об этом глава правительства заявил в видеообращении, выложенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС.

"Выражаю сожаление, что мы в ЕС должны были ждать [появления на политической арене] Дональда Трампа, чтобы он нам продемонстрировал путь, ведущий к миру", - сказал премьер. Он отметил, что переговоры об урегулировании на Украине не продвинутся вперед без обсуждения вопроса о территориальных изменениях.

"Я настроен скептически и по поводу принятия дальнейших санкций против РФ, если переговоры по условиям завершения войны не будут продвигаться так, как мы [ЕС] представляем", - сказал Фицо. Он подчеркнул, что выступает за скорейший мир, поддерживает реализацию планов вступления Украины в ЕС, но против ее принятия в НАТО.

"Конфликт невозможно разрешить военными [средствами], а атомную державу, которой является РФ, в обычной войне невозможно победить", - подчеркнул премьер.

Фицо заинтересован в нормальных отношениях с Украиной, которая является соседом Словакии. "Поэтому я очень позитивно воспринимаю актуальную информацию, что украинское правительство проявило желание провести очередное совместное заседание словацкого и украинского кабминов. Мы начинаем [заниматься] поиском места и срока [проведения этой встречи]", - сказал глава правительства.