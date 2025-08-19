Глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудил итоги встреч лидером США и России с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио

СТАМБУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио о готовности Анкары оказать всяческую поддержку для достижения справедливого и прочного мира на Украине. Об этом сообщили источники ТАСС в турецком министерстве иностранных дел.

"Были обсуждены итоги встречи президента США [Дональда] Трампа с президентом России [Владимиром] Путиным на Аляске, а также результаты встречи в Вашингтоне с участием [Владимира] Зеленского и некоторых европейских лидеров. Были рассмотрены шаги, которые могут быть предприняты в ближайшем будущем с целью прекращения войны между Россией и Украиной. Министр Фидан вновь заявил, что Турция готова оказать всяческую поддержку для достижения справедливого и прочного мира", - отметили источники.