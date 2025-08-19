Словацкие власти допускают коммерческие поставки Киеву

БРАТИСЛАВА, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не может и во сне представить, чтобы Словакия закупала в США за свои средства оружие для Украины. Об этом глава правительства заявил в видеообращении, выложенном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по итогам видеоконференции лидеров стран Евросоюза.

"Украина в рамках предоставления гарантий безопасности закупит в США оружия за сто млрд евро, но счет [за все это] оплатят государства - члены ЕС, - сказал премьер. - И в самом плохом сне я не могу себе представить, чтобы Словакия закупала в США какое-то оружие, а затем даром направила его Украине".

Правительство Фицо отказалось от оказания за счет государства военной помощи Украине. Словацкие власти допускают коммерческие поставки этой стране.