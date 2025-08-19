Госсекретарь США и глава МИД Турции отметили необходимость положить конец конфликту

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил ход переговоров по украинскому урегулированию c главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Из него следует, что Рубио и Фидан во время телефонного разговора затронули тему "переговоров о мире между Россией и Украиной", отметив "необходимость положить конец конфликту".

Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии, вопросы, касающиеся ядерной программы Тегерана, а также мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном.