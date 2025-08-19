Мужчина разработал маршруты вне официальных пунктов пропуска и брал за свои услуги по $5,5 тыс. с человека

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полиция Закарпатской области задержала местного учителя географии, помогавшего военнообязанным пересечь границу. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мужчина, хорошо владея местностью, разработал маршруты нелегального пересечения границы вне официальных пунктов пропуска и инструктировал военнообязанных", - говорится в тексте. За свои услуги он брал по $5,5 тыс. с человека.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. Украинские СМИ систематически сообщают о выявлении каналов незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, тем не менее попытки нелегально выехать из страны приобретают все более массовый характер.