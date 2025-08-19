Молдавский суд ограничил деятельность партий, входящих в блок "Победа"

Меру приняли до решения суда по делу, в котором министерство юстиции требует признания четырех партий правопреемниками "Шор" и их ликвидации

КИШИНЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева приняла решение ограничить деятельность партий, входящих в оппозиционный блок "Победа".

"Применить обеспечительную меру в виде ограничения деятельности в отношении следующих партий: "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа" до вынесения решения суда по делу, в котором министерство юстиции требует признания четырех партий правопреемниками политической партии "Шор" и их ликвидации", - говорится в документе на сайте суда.

Ранее Минюст Молдавии проинформировал о решении через суд распустить входящие в блок "Победа" партии "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Их обвинили в связях с ликвидированной в 2023 году партией "Шор". В министерстве указали, что требование о роспуске основывается на запросе ЦИК и данных службы информации и безопасности о том, что 6 июля 2025 года лидеры этих четырех партий приняли участие в съезде в Москве, координируемом Иланом Шором. На этом съезде он объявил о создании избирательного блока "Победа" и представил планы участия в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года.

Со своей стороны лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что будет оспаривать во всех судах попытки правительства Молдавии запретить эти партии. В распространенном пресс-службой блока заявлении инициатива министерства юстиции перед парламентскими выборами в сентябре названа "незаконной и неконституционной".

ЦИК в своем представлении в Минюст отметил, что прямое участие Шора в формировании блока является скрытым продолжением деятельности его партии "Шор", которая признана Конституционным судом Молдавии незаконной. Блок, по мнению авторов документа, фактически унаследовал ее структуры, ресурсы и кадры, обеспечив тем самым передачу политической инфраструктуры новым формированиям.