Петер Пеллегрини отметил необходимость предоставления гарантий безопасности Киеву

БРАТИСЛАВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент Словакии Петер Пеллегртини в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявил, что продолжение переговоров является единственным путем к миру на Украине.

"Единственным путем к миру является продолжение переговоров. Приветствую усилия международного сообщества во главе с президентом США Дональдом Трампом, направленные на достижение прочного мира на Украине", - написал президент.

Состоявшиеся 18 августа в Белом доме переговоры Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, как отметил Пеллегрини, вдохнули "большую надежду, что после трех с половиной лет военной трагедии произойдет [ведущий к миру] перелом в дипломатических переговорах".

Пеллегрини отметил необходимость предоставления гарантий безопасности Киеву. Он особо подчеркнул, большое значение прямых переговоров между Россией и Украиной о будущем устройстве этой страны. Президент Словакии выразил надежду, что успех в деле урегулирования ситуации будет достигнут в ходе дальнейших переговоров при посредничестве Трампа.