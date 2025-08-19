Египет считает важным политическое урегулирование конфликтов, заявил Бадр Абдель Аты

КАИР, 19 августа. /ТАСС/. Египет с пристальным вниманием наблюдал за саммитом на Аляске, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Об этом глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

"Египет крайне внимательно следил за саммитом на Аляске 15 августа, поскольку считает важным политическое урегулирование конфликтов", - отметил глава египетского МИД, слова которого приводятся в пресс-релизе возглавляемого им ведомства.