Украинская армия "должна стать первой линией" европейской обороны, а Брюссель "должен усилить и разблокировать всю военную помощь", указал Антониу Кошта

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Лидеры ЕС хотят вместе с США предоставить Украине гарантии безопасности, "похожие на 5-ю статью НАТО" о коллективной безопасности, продолжить накачку Украины оружием и подготовку ВСУ. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам экстренного онлайн-саммита ЕС.

"Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО с последовательным участием США", - заявил он. Он высказал мнение, что украинская армия "должна стать первой линией" европейской обороны, а Брюссель "должен усилить и разблокировать всю военную помощь Украине".

Вопреки обыкновению, общего письменного заявления 27 стран ЕС по итогам саммита не было распространено.