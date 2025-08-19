Она пройдет 20 августа

БРЮССЕЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс подтвердил проведение встречи начальников Генштабов по Украине 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"Начальники Генштабов НАТО проведут встречу по Украине 20 августа в формате видеоконференции", - сообщила пресс-служба.

Ранее об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, отметив, что участников встречи проинформирует об итогах переговоров на Аляске между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. В консультациях также ожидается участие председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэна Кейна.

Лидеры стран ЕС провели экстренный онлайн-саммит по Украине. Никакого общего заявления по его итогам не последовало.

Глава Евросовета Антониу Кошта объявил после саммита, что Украине якобы надо предоставить гарантии, "похожие на 5-ю статью НАТО" о коллективной безопасности, ВСУ нужно сделать "первой линией обороны Европы", Украину накачать оружием и военной помощью с участием США.

В свою очередь глава дипслужбы ЕС Кая Каллас объявила, что ЕС продолжит вводить санкции против России, 19-й пакет будет рассмотрен уже 28-30 августа на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза.