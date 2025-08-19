Axios: США, Европа и Украина создали комиссию по гарантиям безопасности

Как отметили источники портала, главой комиссии стал госсекретарь США Марко Рубио

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. США, Европа и Украина создали комиссию, которая сформирует предложение по гарантиям безопасности Киеву. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, "высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран, как ожидается, в ближайшие дни будут работать над детальным предложением по гарантиям безопасности" Киеву. Как отметили источники портала, главой комиссии стал госсекретарь США, врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио.

Портал также отмечает, что президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным 18 августа отметил необходимость его двусторонней встречи с Владимиром Зеленским для обсуждения территориальных вопросов. При этом он якобы призвал российского коллегу "быть реалистом" в обсуждении этой проблематики.

Ранее Трамп во интервью телеканалу Fox News заявил, что гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны НАТО. При этом он добавил, что США будут готовы помочь Европе, особенно, "если речь идет о воздухе", не пояснив при этом, что конкретно он имел в виду.

18 августа Трамп принял Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.