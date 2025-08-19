Гутерриш приветствовал усилия США по урегулированию конфликта на Украине

Для генсекретаря ООН очень важно, чтобы все стороны оставались активно вовлеченными в инклюзивный диалог, заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует последние усилия США, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя прошедшую в Вашингтоне в понедельник встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с рядом европейских лидеров и Владимиром Зеленским.

"Генеральный секретарь искренне приветствует последние дипломатические взаимодействия, инициированные США и президентом Трампом, которые сконцентрированы на мирном урегулировании на Украине. Очевидно, что вчерашние обсуждения в Вашингтоне были центральной частью этих усилий. Для него [генсекретаря] очень важно, чтобы все стороны оставались активно вовлеченными в инклюзивный диалог, чтобы поддержать важный импульс, созданный для немедленного прекращения огня и устойчивого мира на Украине", - сказал он.

Дюжаррик также выразил уверенность в том, что Гутерриш в ближайшие несколько дней проведет несколько бесед с участниками встречи в Вашингтоне.

Ранее Трамп принял Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Такое число руководителей высшего уровня было одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил и сам американский лидер.

В ходе встречи Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.