По словам американской журналистки, источник сообщил ей, что штаб-квартира экс-главкома ВСУ уже работает в Лондоне

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/ Экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Лондоне Валерий Залужный уже начал готовиться к участию в президентских выборах на Украине. С таким утверждением выступила американская журналистка Кэти Ливингстон.

"Валерий Залужный втихаря готовится баллотироваться в президенты - в прямой оппозиции к [Владимиру] Зеленскому, - написала она в X. - Источник, близкий к начинающейся кампании, сообщил мне, что его штаб-квартира уже работает в Лондоне, и идет набор персонала. Это не просто домыслы".

По ее словам, руководителем предвыборного штаба назначен отставной генерал Сергей Наев, уволенный из вооруженных сил в феврале 2024 года - тогда же, когда и Залужный. "Реальной организующей силой является Виктория Сюмар - действующий депутат парламента от партии "Европейская солидарность", - утверждает журналистка. - Она, как заместитель руководителя кампании, занималась всеми нюансами за кулисами".

При этом "на данный момент кампания Залужного формально остается неофициальной". По словам Ливингстон, якобы уже ведется ненавязчивая пиар-кампания. "Она включает форум ветеранов в Лондоне в следующем месяце", - привела она пример.

29 июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Опросы, проводимые на Украине, дают ему определенное преимущество перед Зеленским.

Выборы президента должны были пройти на Украине в марте 2024 года. Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая прошлого года. При этом сам он заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа Зеленский вновь заявил о невозможности проведения выборов до прекращения боевых действий.