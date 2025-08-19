К конфликту привели "слабость и некомпетентность" администрации Джо Байдена, отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Политика администрации экс-президента США Джо Байдена отдалила мир на Украине. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, к конфликту привели "слабость и некомпетентность" администрации Джо Байдена, политика которой заключалась в том, чтобы "бесконечно заставлять американских налогоплательщиков финансировать Украину вне зависимости от того, сколько эту будет стоить, как долго это будет продолжаться и сколько при этом будет потеряно жизней". "Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена <...> отдалила нас от мира", - заявила Ливитт на брифинге. На экраны за спиной пресс-секретаря Белого дома на брифинге были выведены снимки лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа со встречи на Аляске 15 августа.