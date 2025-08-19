Саудовская Аравия выступает за решение международных споров путем дипломатии

Президент России Владимир Путин проинформировал принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда об итогах его переговоров с лидером США Дональдом Трампом

ДОХА, 19 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия поддерживает урегулирование международных споров путем дипломатии. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Как следует из заявления, текст которого опубликовало Саудовское агентство печати, Путин проинформировал принца Мухаммеда об итогах его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, выразив "благодарность и признательность за твердую позицию королевства и конструктивные усилия Его Высочества наследного принца по установлению мира". В свою очередь Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отметил, что королевство всегда "поддерживает решение международных споров путем дипломатии".

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер проинформировал наследного принца Саудовской Аравии "об основных результатах недавних контактов" с Трампом. Стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием отношений Москвы и Эр-Рияда в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, высоко оценив взаимодействие двух стран в ОПЕК+.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Ночью 19 августа российский и американский лидеры провели телефонный разговор, который длился около 40 минут. Президенты высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повысить их уровень.