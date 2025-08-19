Это помогает понять позицию РФ, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен в необходимости поддержания открытого диалога с его российским коллегой Владимиром Путиным, так как это помогает глубже понять позицию России. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее спросили, как американский президент узнал о готовности российского лидера вести переговоры. "Президент [Трамп] многое узнал [в ходе этих контактов], что и послужило одной из причин, по которой он начал этот диалог. Предыдущая администрация, которая наблюдала за началом этой войны, отказывалась от переговоров, а президент Трамп всегда говорил, что, чтобы узнать, чтобы продвинуть дело с помощью дипломатии и в направлении мира, необходимо вести открытый диалог", - сказала она.

"Именно поэтому президент провел несколько телефонных разговоров и, конечно же, личную встречу в прошлую пятницу с президентом Путиным", - резюмировала Ливитт.