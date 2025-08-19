Белый дом:США сделают все для остановки поставок наркотиков из Венесуэлы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что для США Николас Мадуро не является законным президентом Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что его администрация намерена задействовать все необходимые средства для остановки контрабанды наркотиков из Венесуэлы. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее спросили, рассматривают ли США ввод войск на территорию Венесуэлы. "Что касается Венесуэлы, то президент Трамп был очень ясен и последователен. Он готов использовать все имеющиеся в распоряжении США средства, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", - сказала она.

"Режим Мадуро не является законным правительством Венесуэлы, - утверждала пресс-секретарь Белого дома. - Это наркотеррористический картель. Мадуро, по мнению нашей администрации, не является законным президентом. Он - скрывающийся от правосудия глава этого картеля, который был обвинен в США в контрабанде наркотиков".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что три эсминца ВМС США вскоре прибудут в южную часть Карибского бассейна и будут находиться возле берегов Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". По его данным, корабли ВМС США будут проводить разведывательные и наблюдательные миссии, а также наносить в случае необходимости точечные удары.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Минобороны США для борьбы с наркокартелями направит порядка 4 тыс. военнослужащих в морские районы вблизи Латинской Америки.