Эрдоган и Рютте обсудили возможные гарантии безопасности Украине

СТАМБУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили по телефону последние события вокруг урегулирования украинского конфликта и возможные гарантии безопасности Украины. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

По ее данным, разговор состоялся по инициативе Рютте.

"Обсуждались последние события, касающиеся процесса мирного урегулирования между Украиной и Россией", - говорится в сообщении. Стороны отметили важную роль Турции в этом процессе и в обеспечении безопасности в бассейне Черного моря. "Эрдоган и Рютте согласились с вкладом, который Турция вносит в процесс мирного урегулирования. <…> Они также обменялись мнениями о возможных и устойчивых гарантиях безопасности [Украине]", - говорится в тексте.

18 августа президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.