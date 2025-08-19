Белоруссия заявила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт отметила, что "Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается"

МИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии готовы организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщила газете "Ведомости" пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике - мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне. Но эту тему президент Беларуси с американским коллегой [во время их телефонного разговора] не обсуждали", - сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран. Позже американский лидер позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.