Сотрудница Госдепартамента Моника Кроули отказалась уточнить, где могла бы пройти эта встреча

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в ближайшие две недели. Об этом заявила глава протокола США посол Моника Кроули.

"Так что эта двусторонняя встреча между президентами Путиным и Зеленским может состояться в течение следующих двух недель", - сказала она в прямом эфире телеканала Fox News. Сотрудница Госдепартамента отказалась уточнить, где могла бы пройти эта встреча. "Я не хочу опережать президента [США Дональда Трампа] и какие бы то ни было заявления на этот счет, которые он может сделать", - сказала дипломат.