НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил причины нежелания Будапешта принимать Украину в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Телефонная беседа Трампа и Орбана состоялась после встречи главы американской администрации с лидерами ряда европейских стран в Белом доме. В ходе дискуссий в Вашингтоне, указывает агентство, представители ЕС попросили Трампа использовать свое влияние на венгерского лидера, чтобы изменить политику Будапешта по этому вопросу.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что попытки принять Украину в ЕС и НАТО приведут к прямому вооруженному конфликту Европы с Россией и, по сути, вызовут третью мировую войну.