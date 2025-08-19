По данным телеканала, новое соглашение будет также содержать гарантии перехода к всеобъемлющей сделке, которая в свою очередь будет подразумевать освобождение всех удерживаемых в Газе заложников в обмен на палестинских заключенных

КАИР, 19 августа. /ТАСС/. США, как ожидается, выступят гарантом соблюдения возможного соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В случае, если сделка будет заключена, это произойдет под эгидой американского президента Дональда Трампа, утверждает египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Его источники сообщают, что новое соглашение будет также содержать гарантии перехода к всеобъемлющей сделке, которая в свою очередь будет подразумевать освобождение всех удерживаемых в Газе заложников в обмен на палестинских заключенных. Израильская сторона пока не направила посредникам свой ответ на последнее предложение по Газе, "несмотря на то, что прошло уже 24 часа с момента его получения", отмечает телеканал.

Ранее руководство палестинского движения ХАМАС передало посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве. По сведениям источников "Аль-Кахира аль-Ихбария", движение согласилось в рамках 60-дневного прекращения огня отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на освобождение некоторого числа палестинских заключенных. Предложение также включает отвод израильских военных в сторону границ сектора для обеспечения беспрепятственных поставок гуманитарной помощи в анклав. После введения режима прекращения огня ХАМАС и Израиль должны будут начать переговоры о постоянном перемирии и всеобъемлющем соглашении.