Президент США надеется, что этому поспособствуют его усилия по прекращению конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп был серьезен в своих высказываниях о желании попасть в рай.

"Я думаю, президент был настроен серьезно. Я думаю, президент хочет попасть в рай - как, надеюсь, и все мы в этой комнате", - ответила Ливитт на вопрос о серьезности слов Трампа, ее заявление приводит газета The New York Times.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы попасть в рай после смерти и надеется, что этому поспособствуют его усилия по прекращению конфликта на Украине.