The Times: Британия и Франция вряд ли отправят многотысячный корпус на Украину

США опасаются, что большая вовлеченность Европы в конфликт может привести к более разрушительной войне в будущем, сообщила газета

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Британско-французский план по отправке многотысячного воинского контингента на Украину для защиты ключевых городов, портов и критической инфраструктуры вряд ли будет реализован. Об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, размещение британских и французских военнослужащих на переднем крае на Украине также считается маловероятным сценарием. Согласно изданию, Вашингтон опасается, что большая вовлеченность Европы в конфликт на Украине может привести к еще более разрушительной войне в будущем.

Отмечается, что военачальники европейских стран имеют десятидневный крайний срок для разработки реалистичных гарантий безопасности для Украины, которые будут поддержаны Соединенными Штатами. Предполагается, что "коалиция желающих" намерена сфокусироваться на защите Украины от атак с воздуха, в том числе за счет патрулирования воздушного пространства страны, на разминировании Черного моря, размещении инструкторов на западе республики и дальнейших поставках вооружения для укрепления ВСУ.

По информации The Times, США и европейские страны могут не давать Киеву "военных гарантий", а вместо этого заключить соглашение, которое будет содержать лишь "угрозу военного вмешательства в случае нарушения сделки".