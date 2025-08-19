Глава венгерского МИДа отметил, что в ночь на 18 августа украинский дрон повредил нефтепровод, который пришлось срочно ремонтировать

БУДАПЕШТ, 19 августа. /ТАСС/. Поставки нефти из России в Венгрию, которые были прекращены после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", возобновлены. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

Он напомнил, что в ночь на 18 августа Украина нанесла удар беспилотником по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", который пришлось ремонтировать российским специалистам. Они завершили эти работы, и "поставки нефти в Венгрию были возобновлены", отметил глава МИД. "Я только что поблагодарил первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы ожидаем, что Украина не будет совершать новых атак на трубопровод, который имеет критически важное значение для энергоснабжения нашей страны. Эта не наша война, оставьте нас в покое!" - добавил министр.