В Белом доме рассказали, от чего зависят сроки переговоров России, США и Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет сначала увидеть, как пройдет встреча российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь вашингтонской администрации Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Вашингтонская администрация пока не готова назвать сроки проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины, они, по мнению американской стороны, будут зависеть от итогов встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Такую позицию изложила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Трудно судить [об этом], - отметила она, говоря о сроках проведения трехсторонних переговоров. "Я думаю, что он (президент США Дональд Трамп - прим. ТАСС) хочет увидеть, как пройдет двусторонняя встреча", - привел слова Ливитт пресс-пул Белого дома.