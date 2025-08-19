Адвокат главы Гагаузии сообщил, что в судебном процессе были допущены нарушения

КИШИНЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подаст 20 августа в Апелляционную палату Кишинева жалобу с просьбой оправдать ее в связи с нарушениями, которые были допущены в процессе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат Гуцул Сергей Морарь.

"Адвокат, когда убедится, что текст жалобы полностью готов, что нет ошибок и все оформлено правильно, тогда и подаст. Главное - уложиться в срок, то есть подать до 20 числа, тем более, что сейчас жалобу можно подать и в электронном виде с электронной подписью. Для этого не обязательно идти лично в канцелярию", - пояснил Морарь. По его словам, защита "будет добиваться оправдательного приговора, так как в процессе были допущены многочисленные нарушения". "Они начались уже на этапе отбора судьи, а право на защиту нарушалось на всех этапах. Нам не разрешили изучить доказательства обвинения, не дали возможности представить свои доказательства. Защите было отказано в допросе более 200 свидетелей, которых предлагалось вызвать. Суд без аргументации отказался их заслушать", - рассказал защитник.

"При этом стороне обвинения не отказали ни в одном свидетеле. Также был отклонен ряд ходатайств о проведении финансовой и других экспертиз, которые могли бы дать корректные расчеты в материалах дела. Эти и другие нарушения создают впечатление, что изначально у суда была цель применить наказание в виде лишения свободы", - пояснил адвокат.

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Отношения главы Гагаузии с молдавским руководством обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.