Стороны также обговорили условия возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года, сообщило агентство SANA

БЕЙРУТ, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел во временном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани провел 19 августа переговоры в Париже с израильской делегацией, которые были посвящены деэскалации обстановки в южной провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на дипломатические источники. По его информации, встреча состоялась в результате посреднических усилий США.

"Стороны обсудили договоренности, направленные на укрепление безопасности и стабильности на юге Сирии, а также условия возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года", - указывает агентство.

12 августа глава сирийского МИД встречался в Аммане со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади и спецпредставителем США Томасом Барраком. Переговоры были посвящены координации между тремя сторонами "в интересах сохранения с стабильности, суверенитета и региональной безопасности Сирии". Была достигнута договоренность о формировании трехсторонней рабочей группы для поддержки усилий сирийского правительства по укреплению режима прекращения огня в Эс-Сувейде и поиска всеобъемлющего решения кризиса.