Администрация Соединенных Штатов прибегает к угрозам и клевете, подчеркнул министр иностранных дел Венесуэлы

КАРАКАС, 20 августа. /ТАСС/. США угрожают миру и стабильности в Венесуэле и в латиноамериканском регионе, говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики в Telegram-канале главы ведомства Ивана Хиля Пинто.

"Администрация США прибегает к угрозам и клевете, обвиняя Венесуэлу в наркотрафике, что свидетельствует о несостоятельности и провале политики Вашингтона в регионе", - отмечает МИД. В заявлении подчеркивается, что безосновательные обвинения "затрагивают не только Венесуэлу и ставят под угрозу мир и стабильность всего региона".

МИД констатирует, что после выдворения из Венесуэлы представителей Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США в 2005 году республика "добилась убедительных результатов в борьбе с организованной преступностью". Агрессивные заявления Вашингтона "подтверждают неспособность империализма подчинить свободный и суверенный народ" Венесуэлы, подчеркивает внешнеполитическое ведомство.