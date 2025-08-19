Теперь Евросоюз зависит от воли президента США Дональда Трампа, считает французский политолог, возглавляющая парижский аналитический центр Geopragma

ПАРИЖ, 20 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. В украинском конфликте капитулирует не столько Украина, сколько ЕС, оказавшийся в плену собственных антироссийских нарративов и вынужденный полагаться на волю президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС французский политолог Каролин Галактерос, возглавляющая парижский аналитический центр Geopragma.

"В большей степени капитулирует даже не Украина, а Европа. Европейцы настолько жестко выступили против России на официальном уровне, что теперь, когда настало время для переговоров, диалога, общего урегулирования, они пытаются оставаться в игре. А чтобы остаться в игре, они не могут поступить иначе, кроме как подчиниться в определенный момент "красным линиям" США", - сказала она, комментируя прошедшую в Вашингтоне встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, ЕК и НАТО.

О таком положении Европы, по ее словам, свидетельствует сделанное на этой встрече высказывание генсека НАТО Марка Рютте, который "поблагодарил Трампа за то, что он вывел Европу и НАТО из тупика", начав переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В тупике же Европа оказалась, по ее словам, из-за того, что придерживалась позиций, согласовывавшихся с прежней администрацией США и которые не разделяет нынешняя. "Теперь же происходит своего рода развод, и многое будет зависеть от способности Трампа навязать свою волю европейцам", - констатировала Галактерос.

Вместе с тем она отметила, что европейские лидеры, по большому счету, не продемонстрировали согласия с позициями, которые, как утверждают СМИ, согласовали Путин и Трамп по итогам встречи на Аляске. Она предположила, что сейчас европейцы могут попытаться продержаться до конца президентского мандата Трампа в надежде на то, что после него к власти в Вашингтоне придет более близкая им администрация. "Поэтому России следует с большим вниманием следить за возможными попытками ЕС и Украины саботировать налаживание отношений с США", - сказала глава аналитического центра Geopragma.