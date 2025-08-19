Президент США подчеркнул, что хочет добиться урегулирования конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к прекращению войн и хочет добиться урегулирования конфликта на Украине.

"Мне нравится делать это. Я люблю прекращать войны", - сказал он в интервью американскому журналисту Марку Левину. Говоря о конфликте на Украине, Трамп подчеркнул: "Между нами океан. Нам не нужно было сильно втягиваться в это. Если бы мы могли прекратить войну, было бы отлично".

Трамп также в очередной раз приписал себе заслугу в прекращении конфронтации между Индией и Пакистаном и в урегулировании ряда других конфликтов.