Президент США пожаловался, что американские СМИ часто критикуют его за слишком мягкую политику в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал Крым очень красивым, однако дважды оговорился, что полуостров находится в океане.

"Он прекрасен. Это огромный участок суши, вытянутый прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой прекрасный", - сказал он в интервью американскому журналисту Марку Левину.

Трамп отметил, что американские СМИ часто критикуют его за слишком мягкую политику в отношении России. "А потом они говорят, что Дональд Трамп дружит с [президентом России Владимиром Путиным] <...>. Я не отдавал ему Крым. Крым - это огромная территория, я бы сказал, он размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана", - продолжил американский лидер. "Он великолепен, и они отдали его из-за [бывшего президента США Барака] Обамы. А пресса даже не говорит об этом", - указал он.

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО невозможны.