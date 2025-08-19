Al Hadath: лидер друзов потребовал открыть гуманитарный коридор в Эс-Сувейду

Ситуация в сирийской провинции требует экстренных мер, заявил глава общины шейх Муваффак Тариф

БЕЙРУТ, 20 августа. /ТАСС/. Ухудшение гуманитарной ситуации в населенной друзами провинции Эс-Сувейда на юге Сирии требует принятия экстренных мер со стороны международного сообщества, заявил телеканалу Al Hadath лидер израильской общины горцев-друзов шейх Муваффак Тариф. Он сообщил, что встретился во вторник в Париже со спецпредставителем США Томом Барраком.

"В ходе беседы я передал американскому посреднику наше требование об открытии гуманитарного коридора между Эс-Сувейдой и друзскими районами в Израиле", - отметил шейх. Тариф утверждал, что сирийские друзы находятся "на осадном положении, что негативно отражается на жизненных условиях". "Мы хотим мирного решения, прекращения нападений на наших людей и освобождения всех захваченных граждан", - подчеркнул он.

Как сообщила саудовская газета Asharq al Awsat, межклановые столкновения, жертвами которых стали в июле свыше 1,6 тыс. человек, привели к перебоям в водо- и электроснабжении юга Сирии, а также к нехватке продовольствия, медикаментов и топлива.

Ранее в городе Эс-Сувейда прошли демонстрации общественности с требованием увеличения гуманитарной помощи и открытия коридора с Израилем для поставок населению продуктов питания и товаров первой необходимости. По сведениям издания, участники акций протеста на площади Аль-Карама выходили на улицы с израильскими флагами и портретами местного радикального шейха Хикмета аль-Хаджари, которого сирийские власти обвиняют в сепаратистских позициях.

19 июля президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении на всей территории провинции Эс-Сувейда режима прекращения огня. Соглашение о перемирии было разработано при участии США, Иордании и Израиля. В пострадавшие от конфликта южные районы из Дамаска регулярно направляются гуманитарные конвои, их сопровождают сотрудники Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, из-за конфликта на юге Сирии более 190 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.